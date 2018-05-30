Число жертв среди гражданского населения в Донбассе резко возросло

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик выразил серьезную озабоченность ситуацией с безопасностью, которая складывается в последнее время в Донбассе.

«Хочу обратить внимание на тревожные тенденции. За последние два месяца резко возросло число жертв среди гражданского населения. Это абсолютно недопустимо», – цитирует спецпредставителя ТАСС.

Об этом Мартин Сайдик заявил по итогам очередного заседания Контактной группы в Минске.

Ранее представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Москва предлагает сторонам конфликта в Донбассе развести силы в районе Донецкой фильтровальной станции.

Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, активизация военных действий в Донбассе связана с визитом спецпредставителя СА по Украине Курта Волкера, поддержка которого воспринимается Киевом как индульгенция на военные авантюры. Также в МИД заявляли, что обострение ситуации на линии разграничения в Донбассе может иметь серьезные последствия, если не принять срочных мер по снижению напряженности.