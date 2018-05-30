Казахстан и Киргизия обменялись нотами протеста

МИД Казахстана ответил на обращение МИД Киргизии в связи с досмотром граждан в международном аэропорту Алма-Аты.

МИД Киргизии направил ноту в МИД Казахстана с просьбой разъяснить причины «необоснованных действий», проводимых компетентными органами в аэропорту Алма-Аты.

В частности, «без объяснения причин» проводились дополнительные проверки – в отдельном помещении устраивался опрос, записывались паспортные данные, место проживания, номера телефонов, говорится в сообщении МИД Киргизии

В ответной ноте МИД Казахстана сообщил, что усиленные меры безопасности проводятся в соответствии с законом «О государственной границе Республики Казахстан», а опрос связан с «выявлением членов и пособников международных террористических организаций, в свете произошедших за последний год резонансных террористических актов в иностранных государствах».

Отмечается, что опросы проводятся в отношении всех иностранных граждан «во взаимодействии со спецслужбами соответствующих государств».