Собчак: У меня нет никакой личной враждебности к Путину

В интервью писателю Дмитрию Быкову журналистка Ксения Собчак заявила, что у нее нет никакой личной неприязни к президенту России.

На шутку Быкова о том, что во время интервью для фильма «Дело Собчака» глава государства не улыбался, поскольку знал, что съемочная группа «уже завербована», автор ленты Ксения Собчак отреагировала довольно резко:

«Вот сейчас вы повторяете то, что я слишком часто о себе слышу. Это неоригинально. Да, у меня своя драма – эта драма в том, что я полемизирую с человеком, которому обязана. Но у меня и так нет к нему никакой личной враждебности. Как нет и никакой личной зависимости. И если бы я жила, ориентируясь на то, что обо мне говорят, – я бы не только ничего не сделала, я превратилась бы в мнительного монстра хуже любого представителя власти. Меня никто не завербует никогда. Вы тоже», – цитирует ее ответ журнал «Собеседник»

Кроме того, телеведущая уточнила, за что уважает Владимира Путина:

«Я готова во многом возражать Путину. Но то, что он не сдает своих – это, скорее, заставляет его уважать. Потому что куда прагматичнее было бы периодически скармливать чиновников или бизнес негодующей толпе, а он этим инструментом не пользуется», – заявила Собчак.

С комментарием Быкова о том, что включая Путина в эту картину, Собчак ставит крест на оппозиционной карьере, светская львица не согласилась.

«Я, наоборот, нахожусь в оппозиции к президенту и именно поэтому считаю своим долгом рассказать всю правду о себе и связях моей семьи с ним», – отметила она.

Ранее Собчак похвалила своих собеседников за искренность.

В фильме «Дело Собчака», который выйдет в прокат 12 июня, рассказывается о жизни и карьере первого мэра Санкт-Петербурга – Анатолия Собчака. Спустя 18 лет после смерти отца Ксения Собчак пытается разобраться в его политической судьбе.

Кроме Владимира Путина в фильме приняли участие Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Людмила Нарусова.

Интервью, вошедшие в фильм, были записаны до старта президентской избирательной кампании в 2018 году, в которой участвовала журналист Ксения Собчак.