Состояние Маска резко сократилось из-за его нелюбви к скучным вопросам

Состояние миллиардера Илона Маска, владеющего американским концерном по производству электромобилей и солнечных панелей Tesla, сократилось на 300 млн долларов из-за его реакции на «скучные» вопросы аналитиков.

Акции Tesla в течение торгов в четверг упали на 7,4% – до 279 долларов, передает Bloomberg. Состояние Маска на этом фоне сократилось на 300 млн – до 19,5 млрд долларов.

Ранее в четверг Маск в ходе конференции отчитал аналитиков за «скучные» и «не крутые» вопросы о финансовом состоянии Tesla и о том, как оно отражается на клиентах, заказавших себе электромобиль Model 3.

«Скучные вопросы также относятся к категории жестких», – сказал аналитик AutoPacific Inc. Дейв Салливан. По его мнению, Маск ведет своих клиентов «прямо в воду», оставляя их без ответов на непростые вопросы экспертов.

До этого стало известно, что по итогам первого квартала 2018 года получил рекордный убыток в 710 млн долларов.