Садальский рассказал о реакции Пугачевой на видео Киркорова с Бузовой

Актер Станислав Садальский рассказал, что Пугачева готова была сняться в новом клипе Киркорова.

Актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram опубликовал реакцию Аллы Пугачевой на новый клип бывшего мужа, певца Филиппа Киркорова:

«Друзья спрашивают про новый клип Киркорова ....Прикиньте, даже Алусик Пугачева посмотрела этот шедевр и звонит Киркорову: «Филипп, ну что за фигня? Я-бы с удовольствием сыграла бы в этой *****! Хоть бы спросил! Ну что за дела, Филя?». Кстати, я бы тоже в этом клипе принял участие! По-хулигански сделано и здорово! Хитяра стопудово, поздравляю», – написал актер.

В новом клипе Филиппа Киркорова на хит «Цвет настроения синий» снялись звезды отечественной сцены: Тимати, Бузова, Лепс, Гнойный и другие знаменитости (согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики). В рамках видео Киркоров раскритиковал продюсера Ивана Урганта за его предложение Пугачевой.

В клипе Киркоров едет в пустом метро, но видит со спины женщину, похожую на Пугачеву. Действие клипа резко переносится в гримерную, где Иван Ургант обсуждает с Киркоровым дальнейший сценарий. Певцу не нравится идея Урганта о том, что Пугачева якобы вставляет ему в рот синий леденец, и нецензурно отзывается о таком сценарии, предложив классический вариант, в котором пожилые поклонницы несут ему цветы.

Позже Киркоров заявил, что не ожидал успеха новой композиции «Цвет настроения синий» среди молодежи. Клип на песню стал активно расходиться в соцсетях, молодые люди делятся «синими» шутками и собственными видеороликами под аккомпанемент песни.