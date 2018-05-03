Крупнейший украинский завод по производству шин закрылся

Акционеры Белоцерковского шинного завода ЧАО «Росава», находящегося в Киевской области, приняли решение о ликвидации предприятия.

Общее собрание акционеров ЧАО, на котором было принято решение о добровольной ликвидации общества, прошло 30 апреля, передает УНИАН со ссылкой на сообщение предприятия в системе раскрытия информации.

С чем связано такое решение, не сообщается.

Уточняется, что завод «Росава», работающий с 1972 года, является крупнейшим производителем автошин на Украине. Предприятие предлагает более 200 типоразмеров шин для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники. Половина продукции реализуется внутри страны, половина – экспортируется.

«Росава» контролируется внефракционным депутатом Верховной рады, бизнесменом Константином Жеваго, передает ТАСС. В 2017 году убытки компании выросли на 73,8% до 717,8 млн гривен.