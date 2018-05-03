Составлен план ликвидации хранилища радиоактивных отходов в Петербурге

Госкорпорация «Росатом» составила календарный план и организовала открытый конкурс на ликвидацию специального хранилища радиоактивных отходов НИИ кораблестроения и вооружения Военно-морской академии ВМФ России в Санкт-Петербурге и реабилитацию прилегающей к хранилищу территории.

Согласно календарному плану, до конца декабря предстоит выполнить все этапы работ, включая получение акта о завершении ликвидации спецхранилища и реабилитации прилегающей территории, передает РИА «Новости».

Здание специального хранилища радиоактивных отходов было построено в 1951 году и было предназначено для приема, хранения, сортировки и подготовки к сдаче в специализированные организации источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов.

В 1999 годы все работы в спецхранилище были прекращены, после чего оно было свобождено источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов.

Напомним, в феврале западные СМИ сообщали, что в Гренландии начала оттаивать созданная для борьбы с СССР американская база, на которой остались биологические и радиоактивные отходы.