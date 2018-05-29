Президентский СПЧ отреагировал на убийство Бабченко

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов прокомментировал убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

Федотов заявил, что «глубоко возмущен» преступлением. Он подчеркнул, что, хоть Бабченко «в последние годы работал на Украине и весьма критично высказывался по поводу российской политики», это «не уменьшает возмущения» со стороны СПЧ, передает РИА «Новости».

Федотов сообщил, что Совет намерен потребовать от Киева «провести самое тщательное» расследование убийства.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи с гибелью Бабченко и сообщила, что обратится к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование.