Киевский эксперт предсказал небольшой резонанс на Украине от убийства Бабченко

«Могу только высказать соболезнования родным и знакомым журналистам. Это до такой степени неожиданно. За что? Кому это могло понадобится?!» – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Василий Стоякин, комментируя гибель журналиста Аркадия Бабченко.

Директор киевского Центра политического маркетинга Василий Стоякин, впрочем, уверен, что на Украине резонанс от убийства Бабченко не будет значительным.

«Это общее правило для современной Украины, это чудовищно, но это факт. В последнее время чуть ли не каждый день гибнут люди в донецкой Горловке. Кто-то на Украине это замечает? Даже в России мало кто замечает. По поводу гибели Бабченко меня, конечно, очень сильно изумляет,

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко. «Подтвердил только что Антон Геращенко», – написала об этом в своем Facebook журналист Ирина Ромалийская.

Представитель Нацполиции Оксана Блищик также сообщила про покушение на гражданина России, «ведущего одного из телеканалов», 1977 года рождения. «От полученного ранения потерпевший скончался в карете скорой. ЧП произошло на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы», – уточнила она в своем Facebook.

По ее словам, в полицию позвонили врачи, которым женщина сообщила об обнаружении своего мужа в крови в своем доме.

Напомним, Бабченко эмигрировал из России в феврале прошлого года, пожаловавшись на «неоднократно поступавшие угрозы в свой адрес» в связи с высказыванием о катастрофе Ту-154 над Черным морем: тогда он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления.

С августа Бабченко поселился в Киеве, в октябре стал вести передачу «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR. Бабченко известен своими одиозными русофобскими заявлениями. В последнее время в своих блогах он не раз просил читателей переводить ему деньги.