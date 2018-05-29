Ветеран-«афганец» в Латвии приговорен к тюрьме за фотографию техники НАТО

Суд Земгальского района Риги приговорил железнодорожного мастера Александра Красноперова к полутора годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России.

Красноперов также должен отработать 60 часов принудительных работ, также в его отношении установлен пробационный надзор на год и шесть месяцев. При этом большая часть срока тюремного заключения будет списана, так как Красноперов на время следствия находился в тюрьме – с октября 2016 года по январь 2018-го, сообщает Delfi.

Тюремный срок получен за шпионаж, принудительные работы назначены за хранение взрывчатки. Принудительные работы должны быть выполнены после отбытия заключения.

Адвокат Красноперова заявил, что приговор необоснованный и будет обжалован. Изначально ему грозило лишение свободы на срок до 10 лет.

В январе Елгавский суд отпустил под подписку о невыезде железнодорожника Александра Красноперова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, «вина» Красноперова состоит в том, что он сфотографировал военную технику НАТО, прибывающую в Латвию, и переслал снимки своему знакомому в Россию.

Красноперов – русский, ветеран войны в Афганистане, член партии «Согласие» и работник «Латвийской железной дороги» с 30–летним стажем.