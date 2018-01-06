«Российского шпиона» в Латвии отпустили под подписку о невыезде

Елгавский суд отпустил под подписку о невыезде железнодорожника Александра Красноперова, которого в Латвии обвиняют в шпионаже в пользу России, сообщил общественный деятель Владимир Линдерман.

Линдерман оказывал Красноперову юридическую поддержку, передает РИА «Новости».

По словам Линдермана, в пятницу Красноперов «вышел на свободу».