МИД указал на признаки скатывания Украины к тоталитаризму

Киев открыто проводит политику подавления инакомыслия в информационном пространстве, а страна скатывается к тоталитаризму, заявили в МИД в ответ на блокировки сайтов российских СМИ.

Начатую украинскими провайдерами массовую блокировку российских информационных порталов в МИД России воспринимают как знак того, что «правящий на Украине режим настолько привык к безнаказанности, пользуясь бездействием, стыдливым молчанием, а в ряде случаев и негласной поддержкой со стороны ряда ведущих западных государств и профильных НПО, что официальный Киев попросту игнорирует реакцию международных правовых институтов», говорится в официальном комментарии ведомства.

МИД призывает ОБСЕ и другие профильные международные организации «не ослаблять давление на украинские власти с целью пресечения проводимой ими беспрецедентной политики репрессий в отношении СМИ и подавления свободы слова в стране».

Отмечается, что в четверг, после публикации Украиной обновленного санкционного списка СМИ, МИД выступил с заявлением, расценив этот шаг как «очередной акт политической цензуры, который усугубляет и без того бедственное положение прессы на Украине». Эту оценку разделил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, отметив недопустимость дискриминационных действий в отношении СМИ. Аналогичная реакция последовала и со стороны ряда ключевых правозащитных НПО и журналистских объединений.

Ранее во вторник провайдеры начали блокировать доступ к сайтам РИА «Новости» и РИА «Новости Украина», а потом сайты телеканалов НТВ, РЕН-ТВ, ВГТРК

В обновленный санкционный список попало 1748 физических и 756 юридических лиц; он синхронизирован с санкционным списком минфина США.