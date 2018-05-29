На Кубани из-за сильного ветра парашютист врезался в витрину магазина

В сети опубликован ролик, снятый на видеорегистравтор, на котором запечатлено, как во время приземления парашютист в городе Ейск Краснодарского края вылетел на дорожную часть прямо перед автомобилем.

Как передает издание «Блокнот-Краснодар», инцидент произошел накануне на улице Нижнесадовой. Водитель успел затормозить прямо перед парашютистом, которого сначала ударило о дорожное ограждение.

Отмечается, что, скорее всего, парашютист не справился с управлением из-за сильного ветра. После удара об ограду мужчину отбросило в стеклянную витрину магазина.

По словам очевидцев, парашютист был госпитализирован с множественными порезами от стекла, ушибом спины и переломом руки.