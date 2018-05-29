В ДНР заявили об увеличении числа украинских перебежчиков

В последнее время увеличилось число переходов украинских силовиков на сторону ДНР, заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

«Отмечаем увеличение случаев перехода украинских военнослужащих на нашу сторону», – передает его слова РИА «Новости».

Он не уточнил количество перешедших на сторону ДНР силовиков.

Также в ходе брифинга Басурин рассказал, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в минувшие сутки на территории ДНР погиб один ополченец.

В то же время командование республики отмечает «относительное снижение количества нарушений режима прекращения огня» со стороны ВСУ, заметил Басурин, связав это с неудачными попытками атак позиций сил ДНР.

Накануне сообщалось, что полиция ДНР задержала украинского силовика, который зашел в подконтрольный ополченцам Докучаевск с автоматом и гранатой.

Кроме того, в воскресенье украинские силовики заявили о дезертирстве двух военнослужащих ВСУ, они отбыли в ЛНР.