В ДНР поймали перешедшего линию разграничения пьяного украинского военного

Полиция ДНР задержала украинского силовика, который зашел в подконтрольный ополченцам Докучаевск с автоматом и гранатой, сообщили в пресс-службе МВД непризнанной республики.

«В Докучаевске на линии разграничения сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, у которого при себе оказался автомат с боеприпасами и ручная граната. Как было установлено, в гости к республиканским полицейским пришел уроженец Черниговской области, несущий службу в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В настоящее время силовые службы ДНР выясняют, как представитель украинских военных оказался на неподконтрольной Киеву территории.

Напомним, в пятницу, 25 мая, в районе Докучаевска украинскими силовиками были выпущены четыре мины калибром 120 миллиметров. До этого СК России возбудил еще четыре уголовных дела после обстрела ВСУ гражданских объектов в Горловке и Докучаевске.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в Донбассе предприняли попытку занять значительную по площади часть «серой зоны» и даже целое село на стратегически важном для ситуации на фронте участке. Для этого они прибегли к тактике «жабьих прыжков», отражающей суть новой стратегии ВСУ.