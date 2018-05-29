Сирены тревоги третий раз за день сработали на границе Израиля с сектором Газа

Сирены воздушной тревоги третий раз за утро вторника сработали в прилегающих к сектору Газа районах Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

«Тревога активирована в региональном совете Эшколь», – сказано в пресс-релизе, передает РИА «Новости».

Причиной третьего за день срабатывания сирен тревоги стал очередной минометный снаряд, выпущенный палестинскими боевиками.

Во вторник утром радикалы из сектора Газа запустили не менее 27 ракет и снарядов по южным районам Израиля. Одна из них разорвалась на территории детского сада, где на тот момент не было детей. Часть ракет была перехвачена системой ПВО «Железный купол».