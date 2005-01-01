Глава подмосковных Котельников задержана по обвинению в мошенничестве

Взгляд
29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Американский полковник прочел России лицемерную проповедь

Задача текста – показать, что США морально и этически лучше, чем Россия. Следовательно, имеют право творить что угодноФото: Евгений Курсков/ТАСС
Полковник армии США Джеймс МакДоноу, находящийся ныне на дипломатической службе, преподал России «урок морали». И особо подчеркнул, что русские должны молчать и слушать, когда американцы им что-либо говорят, поскольку действия США базируются на морали и этике, а Россия руководствуется циничным эгоизмом. Этот вызов требует ответа. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Я потерял свое богатство и стал жить лучше

Владимир Яковлев, журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился не в смысле «ах, я разорен», а реально – так, что к маме деньги ходил занимать. Подробности...
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России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х

Эдуард Биров, журналист
В «суперуказе» президента России упомянута необходимость укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Именно эта тема должна быть ключевой и сквозной для всех других задач. Подробности...
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Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

Егор Холмогоров, Публицист
Картина Репина «Сыноубийца», официальным названием которой в итоге стало «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», в очередной раз подтвердила свой мрачный, скандальный, почти мистический ореол. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Глава подмосковных Котельников задержана по обвинению в мошенничестве

             29 мая 2018, 09:46
          Фото: kotelniki.ru
          Текст: Алина Назарова

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          Глава городского округа Котельники Московской области задержана по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 115 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Подмосковья.

          Правоохранители расследовали дело в отношении преступной группы, в которую входили начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников и еще пять человек. По данным следствия, подозреваемые «путем обмана и злоупотребления доверием» приобрели права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк». 

          «Следственным путем удалось установить причастность к совершению указанного преступления и главы городского округа Котельники. Своими преступными действиями соучастники причинили государству ущерб на сумму свыше 115 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте СК по Московской области.

          В настоящее время главе городского округа Котельники предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  

          Согласно данным администрации Котельников, пост главы городского округа занимает Ирина Польникова.


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