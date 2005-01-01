Глава подмосковных Котельников задержана по обвинению в мошенничестве

Глава городского округа Котельники Московской области задержана по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 115 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Подмосковья.

Правоохранители расследовали дело в отношении преступной группы, в которую входили начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников и еще пять человек. По данным следствия, подозреваемые «путем обмана и злоупотребления доверием» приобрели права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества «Горняк».

«Следственным путем удалось установить причастность к совершению указанного преступления и главы городского округа Котельники. Своими преступными действиями соучастники причинили государству ущерб на сумму свыше 115 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте СК по Московской области.

В настоящее время главе городского округа Котельники предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно данным администрации Котельников, пост главы городского округа занимает Ирина Польникова.