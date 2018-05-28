ПАЗ начал выпускать три новые модификации автобусов

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28 мая, понедельник | Последнее обновление — 23:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Слова депутата об инвалидах на иждивении государства вызвали скандал
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Почему бензин в России всегда только дорожает
Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных
Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»
Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
Я потерял свое богатство и стал жить лучше
Владимир Яковлев, журналист, издатель, медиаменеджер, основатель газеты «Коммерсант»
Главную тайну богатства я узнал не тогда, когда разбогател. А тогда, когда разорился. Разорился не в смысле, ах, я разорен, а реально – так, что к маме деньги ходил занимать. Подробности...
России нельзя повторять ошибку СССР 1980-х и США 1990-х
Эдуард Биров, журналист
В «суперуказе» президента России упомянута необходимость укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Именно эта тема должна быть ключевой и сквозной для всех других задач. Подробности...
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Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина
Егор Холмогоров, Публицист
Картина Репина «Сыноубийца», официальным названием которой в итоге стало «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», в очередной раз подтвердила свой мрачный, скандальный, почти мистический ореол. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
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Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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