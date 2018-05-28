ПАЗ начал выпускать три новые модификации автобусов

Павловский автобусный завод запустил в серию новые модификации автобусов «Вектор NEXT»: для маломобильных пассажиров, для междугородных перевозок и на газовом топливе. За счет нового функционала ПАЗ рассчитывает резко увеличить продажи автобусов.

Павловский автобусный завод (Нижегородская область) запустил в серию три новые модификации автобусов, пишет в понедельник портал «Нижний Новгород онлайн». Так, например, «Вектор NEXT» в модификации «доступная среда» оснащен для удобства маломобильных пассажиров: в автобусе низкопольная накопительная площадка и задняя дверь; дверной проем расширен до 0,9 м; автобус оборудован механической аппарелью и местом для инвалидной коляски.

Благодаря низкому уровню пола и функции опускания задней подвески задняя площадка практически совпадает с высотой бордюра на остановке, сообщили на предприятии. Поэтому коляски могут заезжать в автобус беспрепятственно.

Междугородная модификация «Вектора NEXT» уже в базовой комплектации имеет: тонированное остекление кузова, комфортабельные сиденья с регулировкой наклона спинки и ремнями безопасности, кондиционер, багажные полки аудиосистему, тахограф с блоком средств контроля защиты информации, оборудование ЭРА-ГЛОНАСС.

В газовых двигателях ЯМЗ-530 применены передовые конструктивные решения по компоновке, управлению, работе основных систем, обеспечивающих их надежность и экономичность. Использование газа в качестве топлива удешевляет эксплуатацию в два раза и снижает количества вредных выбросов в атмосферу по сравнению с дизельной техникой.

Производство нового семейства автобусов «Вектор NEXT» началось на Павловском автобусном заводе в июне 2016 года. В прошлом году на рынок России было поставлено около 1100 автобусов, в том числе в регионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Расширение линейки «Вектор NEXT» позволяет более чем на 60% увеличить продажи - в этом году планируется реализовать около 1700 автобусов этой модели.