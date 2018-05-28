Почти все клубы чемпионата Украины уличены в договорных матчах

Из 12 участников чемпионата Украины по футболу не замечены в договорных матчах только киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», сообщили украинские СМИ.

Об этом заявили в эфире передачи «ПроФутбол» на украинском телеканале «2+2». Утверждается, что в договорных матчах замешаны 10 из 12 клубов высшей лиги чемпионата Украины, сообщает «Спорт-Экспресс».

В клубах «Ворскла», «Заря», «Карпаты», «Александрия», «Сталь», «Черноморец» и «Звезда» проводили матчи с заранее обговоренным результатом на уровне молодежных команд, а «Мариуполь», «Олимпик» и «Верес» играли в договорных матчах основными составами.

В целом к участию в договорных матчах причастны 35 украинских футбольных клубов.

По делу об организации «договорняков» на Украине уже задержаны около 50 футболистов, сотрудников клубов, тренеров и арбитров.