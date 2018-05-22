За организацию договорных матчей на Украине задержали около 50 человек

Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали около 50 футболистов, сотрудников клубов, тренеров и арбитров по подозрению в организации договорных футбольных матчей.

«Задержаны около 50 человек по подозрению в причастности к организации договорных матчей», – передает ТАСС со ссылкой на «Украинские новости».

Агентство «Укринформ» сообщает, что обыски по этому делу были проведены в девяти областях Украины, в частности, у экс-тренера футбольного клуба «Мариуполь» Александра Севидова, а также у Руслана Забранского, работающего МФК «Николаев».

Кроме них под подозрение попали судьи Евгений и Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно.

Всего в ходе расследования стало известно о существовании пяти организованных преступных групп.

По информации «Чемпионата», правоохранительные органы были готовы начать операцию раньше. Однако приняли решение дать командам доиграть чемпионат страны, поскольку осознали ее масштабы. В противном случае окончание чемпионата оказалось бы под угрозой срыва.

Напомним, в августе 2016 года Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение гражданину Украины в подкупе белорусских футболистов, обеспечивающих нужный результат в матчах команд первой лиги футбольного чемпионата.

В сентябре 2017 года ИИХФ отстранила двух украинских хоккеистов из-за подозрений в договорных матчах.