Сердюков: Даже Советская армия закупала вооружения за рубежом

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков в своем первом интервью после ухода с должности заявил, что даже Советская армия закупала некоторые вооружения за рубежом, чтобы «понимать, что в мире производят» и совершенствовать собственное оружие.

СМИ напомнили, что будучи министром Сердюков отказывался закупать устаревшие образцы вооружений, требуя разрабатывать новые виды боевой техники. Кроме того, экс-министр объявил, что броню для автомобилей, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, машин разведки придется закупать в Германии, чтобы не «отправлять солдата в бой под броней, которую пробивает стрелковое орудие».

Вспоминая об этом, Сердюков в интервью «Коммерсанту» заявил: «Есть оружие новое, а есть современное. Можно выпускать старую модель, и она вроде как новая. А современное – это то оружие, которое сейчас нужно и которое будет служить десятилетия. Производить оружие тридцатилетней давности и рассчитывать, что оно еще полвека останется на вооружении, нереально».

Он отметил, что «министерство обороны долгое время не заказывало вооружений, новых проектов, конструкторских решений. Поэтому сама наука подсела. И самое главное – промышленность частично скукожилась, частично устарела плюс изношенность большая. Нет возможности делать оружие с той точностью, которая необходима».

По словам Сердюкова, «тема закупки импортного оружия несколько преувеличена». «Даже Советская армия закупала некоторые вооружения за рубежом. Покупать надо хотя бы для того, чтобы понимать, что в мире производят. Скажем, мы создали снайперскую школу, начали обучение. И для нее мы купили абсолютно все винтовки мира», – добавил он.

Так, Сердюков напомнил о покупке 15 беспилотных летательных аппаратов у Израиля.

«В мире не так много стран, которые считаются лидерами в производстве беспилотников. Одна из них Израиль. У нас неплохие отношения складываются. И вот мы закупили партию. Знаю, что и другие ведомства их там же покупают. Мы приобрели беспилотники, по большому счету, как учебное пособие. Поставили на учебно-боевое дежурство. Главное – научить офицеров ими управлять, освоить современное оружие», – пояснил экс-министр.

Вспоминая о заказе у Франции вертолетоносцев «Мистраль», экс-министр отметил, что «таких кораблей у нас нет, и разработок никогда не было». «Там очень много таких элементов, которые интересны нашим судостроителям. Заказав эти два корабля во Франции, мы одновременно приобретали технологии корпусной сборки, управления и связи. И экипажи там наши обучались, осваивали современное оборудование», – отметил Сердюков.

По его словам, «заниматься новым оружием, когда неизвестно, получится ли, рискованно. Но все, что было наработано за последние десятилетия, мы реализовали».

Осенью 2012 года Следственный комитет возбудил дело по факту махинаций, допущенных сотрудниками «Оборонэкспорта» при реализации непрофильных военных активов. Объем убытков оценивался в 3 млрд рублей. 6 ноября 2012 года Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку, объяснив это желанием «создать условия для объективного расследования».