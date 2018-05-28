Сотрудники магазина на Новом Арбате с тележкой напали на посетителя

На 35-летнего мужчину напали сотрудники сетевого супермаркета на улице Новый Арбат, его избили тележкой и ограбили, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники избили его, в качестве оружия используя тележку и предмет, похожий на электрошокер, а затем похитили денежные средства», – сообщила Волк РИА «Новости».

Подозреваемых в нападении задержали и заключили под стражу. Ими оказались приезжие в возрасте от 21 до 35 лет, работавшие контролерами торгового зала. Они заявляют, что заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара, и в служебном помещении, превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние, добавила Волк.

Заведено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».