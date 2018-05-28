Все соединения ВДВ до конца года обеспечат дронами

Подразделения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы появятся во всех соединениях российских воздушно-десантных войск (ВДВ) до конца 2018 года, заявил начальник штаба войск Николай Игнатов.

«До конца текущего года в составе 56-й десантно-штурмовой бригады будет сформирован десантно-штурмовой батальон, во всех соединениях завершатся мероприятия по формированию подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Красная звезда» слова Игнатова.

Он отметил, что сегодня ВДВ более чем на 70% укомплектованы контрактниками и полностью обеспечены спецтехникой, более половины которой составляют современные образцы.

Напомним, в декабре 2017-го сообщалось, что новый многофункциональный беспилотник для обеспечения Воздушно-десантных и Сухопутных войск выходит на этап госиспытаний.