В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

Во Фроловском районе Волгоградской области разбился легкомоторный самолет, проводивший орошение полей, по предварительным данным пилот погиб, сообщает ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что крушение произошло в Дудаченском сельском поселении, в 60 километрах от города Фролово, передает РИА «Новости».

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в 21.25 на пульт дежурного сообщение о крушении вдали от жилых домов самолета СП-30.

«[При столкновении с землей] самолет загорелся, по предварительным данным, пилот погиб», – уточняет ГУ МВД по региону. На место крушения выехала следственно-оперативная группа.

Как уточнили в МЧС, других жертв и разрушений нет, причины авиакатастрофы выясняются.

В то же время, по словам источника в Южном следственном управлении на транспорте СК России, разбившимся самолетом якобы был Ан-2, передает ТАСС.