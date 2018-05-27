Загитова ответила на вопрос об уходе от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос о том, может ли она представить себя на месте других спортсменов, например, Евгении Медведевой, которые меняют тренеров.

«Нет, не могу представить», – приводит ее слова ТАСС.

Загитова также рассказала, что приступит к тренировкам с 4 июня. «Самая главная мечта сейчас – это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобы зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная», – призналась фигуристка.

Спортсменка рассказала, что когда только начинала свой путь в фигурном катании, ей посчастливилось увидеть Евгения Плющенко на льду в Санкт-Петербурге. Она сказала, что это стало для нее важным событием, появился стимул развиваться и стремиться дальше.

Напомним, ранее другая воспитанница Этери Тутберидзе Евгения Медведева сообщила, что прекращает сотрудничество с тренером е и переезжает в Канаду в группу канадца Брайана Орсера, при этом она продолжит выступать за Россию. Тутберидзе заявляла, что так и не смогла связаться с Медведевой, когда появились слухи о ее уходе к другому тренеру.

В воскресенье Медведева объяснила решение уйти от Тутберидзе, признав, что оно было самым тяжелым в ее жизни.