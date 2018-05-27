Трамп рассказал о последствиях фиктивной охоты на ведьм вокруг «сговора» с Россией

Американский президент Дональд Трамп рассказал о последствиях охоты на ведьм в якобы имевшем место вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году со стороны России.

«Кто вернет молодые и прекрасные жизни (и других), которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами, желая помочь нашей стране... Но в итоге вернулись домой разбитыми в пух и прах!» – написал Трамп в Twitter, говоря о людях, пострадавших в результате расследования.

Напомним, на фоне обвинений в адрес России во вмешательстве в избирательный процесс в США были уволены несколько членов команды Трампа. В частности советник президента США Майкл Флинн ушел в отставку в феврале 2017 года на фоне обвинений в том, что утаил от вице-президента Майка Пенса содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В марте спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года – Трамп тогда несколько раз подчеркнул, что доказательств сговора его команды с Москвой обнаружено не было.