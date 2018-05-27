Американская журналистка пожаловалась на «гендерное неравенство» на ПМЭФ

На совместном заседании с президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме выступала только одна женщина – глава МВФ Кристин Лагард, а ряд заседаний ПМЭФ и вовсе прошли без участия женщин, возмущается журналистка The Washington Post Эми Феррис-Ротман.

Эми Феррис-Ротман раскритиковала ПМЭФ за «гендерное неравенство», передает ИноТВ содержание статьи WP.

Она напомнила, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард начала свое выступление с шутки: «В этот чудесный момент я пятая и, кстати, единственная женщина [на этом заседании]». Лагард сравнила себя с актером Ричардом Бертоном – пятым мужем Элизабет Тейлор, который «знал, чего от него ожидают, но не знал, как быть оригинальным».

Издание отмечает, что подобное сравнение зал встретил хохотом, Макрон с трудом сдержал смех, а Путин «удостоил его лишь ухмылкой».

Washington Post указывает, что на другую сессию – «Будущее журналистики», куда были приглашены женщины, – обе заявленные участницы не явились. Автор статьи осталась недовольна тем, что успешным представительницам Евразийского сообщества посвятили «лишь одно заседание». Журналистка при этом оговаривается, что это не означает, что на других форумах с гендерным равенством все намного лучше.

В статье рассказывается про то, что рядом с витриной любой российской компании можно было увидеть группу девушек, улыбающихся и машущих руками проходящим мимо мужчинам средних лет. «То, что Лагард выступала последней, а каждую российскую компанию на выставке представляла команда девушек, для путинской России неудивительно», – заключает The Washington Post.

Многие читатели сайта газеты не согласились с позицией автора публикации. «То есть просто потому что вы женщина, вас нужно автоматически куда-то приглашать и давать выступать первой?» – задается вопросом пользователь New+Garden.

«Как смеют сотрудницы форума для международных лидеров быть накрашены, с опрятными ногтями и одеты в красивую одежду? Эти бедные женщины, очевидно, жертвы патриархата Путина», – иронизирует Brianon.

«В прошлом году я был на конференции по развитию в сфере сельского хозяйства в рамках ООН, и из 15 выступавших на трех заседаниях была только одна женщина. Через три недели я поеду на конференцию по развитию сельского хозяйства в Вашингтон. И все шесть выступающих – белые мужчины. Так что не знаю, изменится ли это в следующем поколении (когда среди самых почетных членов нашей сферы будет больше женщин) или это систематическая и постоянная изоляция. Вывод: это проблема не только Путина», – заметила Ayalayw.

«Быть женщиной в путинской России нелегко, но очень приятно», – пишет Vitya.

Некоторые в этой связи вспомнили недавнюю статью Bild, в которой назвали «оскорблением» то, что Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет кремовых роз.

«ВВП (Владимир Владимирович Путин – прим. ВЗГЛЯД) вообще женщинам цветы дарит! Вот ведь неслыханная наглость!» – иронизирует Tatka.

«Как посмел намекнуть женщине, что она женщина!» – соглашается zfoooo1.

«До чего женщин довел. Цветы дарит», – пишет Getinaf.