Американская журналистка пожаловалась на «гендерное неравенство» на ПМЭФ

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27 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Путин предложил Европе освободиться от Америки

Владимир Путин с Ван Цишанем, Кристин Лагард, Эммануэлем Макроном и Синдзо АбэФото: Александр Рюмин/ТАСС
Тема национального суверенитета стала ключевой в ходе дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент Франции Эммануэль Макрон так горячо убеждал всех, что у его страны есть настоящий суверенитет, что Владимир Путин в ответ не выдержал – и сделал Европе исключительно щедрое предложение. Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Зачем ВСУ принялись прыгать в Донбассе

ВСУ используют тактику «жабьих прыжков»Фото: Maksim Levin/Reuters
Украинские вооруженные силы на линии разведения сторон в Донбассе снова предприняли попытку занять значительную по площади часть «серой зоны» и даже целое село на стратегически важном для ситуации на фронте участке. Для этого они прибегли к тактике «жабьих прыжков», отражающей суть новой стратегии ВСУ. Однако с чем в принципе связано новое обострение в Донбассе? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
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У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
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Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
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          Американская журналистка пожаловалась на «гендерное неравенство» на ПМЭФ

          27 мая 2018, 13:01

          Текст: Ольга Никитина

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          На совместном заседании с президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме выступала только одна женщина – глава МВФ Кристин Лагард, а ряд заседаний ПМЭФ и вовсе прошли без участия женщин, возмущается журналистка The Washington Post Эми Феррис-Ротман.

          Эми Феррис-Ротман раскритиковала ПМЭФ за «гендерное неравенство», передает ИноТВ содержание статьи WP.

          Она напомнила, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард начала свое выступление с шутки: «В этот чудесный момент я пятая и, кстати, единственная женщина [на этом заседании]». Лагард сравнила себя с актером Ричардом Бертоном – пятым мужем Элизабет Тейлор, который «знал, чего от него ожидают, но не знал, как быть оригинальным».

          Издание отмечает, что подобное сравнение зал встретил хохотом, Макрон с трудом сдержал смех, а Путин «удостоил его лишь ухмылкой».

          Washington Post указывает, что на другую сессию – «Будущее журналистики», куда были приглашены женщины, – обе заявленные участницы не явились. Автор статьи осталась недовольна тем, что успешным представительницам Евразийского сообщества посвятили «лишь одно заседание». Журналистка при этом оговаривается, что это не означает, что на других форумах с гендерным равенством все намного лучше.

          В статье рассказывается про то, что рядом с витриной любой российской компании можно было увидеть группу девушек, улыбающихся и машущих руками проходящим мимо мужчинам средних лет. «То, что Лагард выступала последней, а каждую российскую компанию на выставке представляла команда девушек, для путинской России неудивительно», – заключает The Washington Post.

          Многие читатели сайта газеты не согласились с позицией автора публикации. «То есть просто потому что вы женщина, вас нужно автоматически куда-то приглашать и давать выступать первой?» – задается вопросом пользователь New+Garden.

          «Как смеют сотрудницы форума для международных лидеров быть накрашены, с опрятными ногтями и одеты в красивую одежду? Эти бедные женщины, очевидно, жертвы патриархата Путина», – иронизирует Brianon.

          «В прошлом году я был на конференции по развитию в сфере сельского хозяйства в рамках ООН, и из 15 выступавших на трех заседаниях была только одна женщина. Через три недели я поеду на конференцию по развитию сельского хозяйства в Вашингтон. И все шесть выступающих – белые мужчины. Так что не знаю, изменится ли это в следующем поколении (когда среди самых почетных членов нашей сферы будет больше женщин) или это систематическая и постоянная изоляция. Вывод: это проблема не только Путина», – заметила Ayalayw.

          «Быть женщиной в путинской России нелегко, но очень приятно», – пишет Vitya.

          Некоторые в этой связи вспомнили недавнюю статью Bild, в которой назвали «оскорблением» то, что Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет кремовых роз.

          «ВВП (Владимир Владимирович Путин – прим. ВЗГЛЯД) вообще женщинам цветы дарит! Вот ведь неслыханная наглость!» – иронизирует Tatka.

          «Как посмел намекнуть женщине, что она женщина!» – соглашается zfoooo1.

          «До чего женщин довел. Цветы дарит», – пишет Getinaf.


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