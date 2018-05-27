В Барнауле в торговом центре произошел пожар

В воскресенье днем в торговом центре «Весна» в Барнауле произошел пожар, никто не пострадал, сообщил представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 12.28 по местному времени (8.28 мск). Очаг пожара находился на наружной части строения под облицовочной плиткой. Площадь – около двух квадратных метров, передает РИА «Новости».

«Внутри здания горения и серьезного задымления не было. Администрация центра организовала оперативную эвакуацию посетителей и персонала», – сообщил представитель ГУ МЧС.

По его словам, в ТЦ должным образом сработала система автоматического оповещения.

Пожар был ликвидирован в считанные минуты. После проверки систем противопожарной автоматики ТЦ возобновил работу в обычном режиме.

Напомним, 25 марта в воскресенье днем сгорел ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, погибли 60 человек.