Опубликовано видео испытаний винтовки ДНР «Сепаратист»

Проект WarGonzo опубликовал видеозапись испытаний комплекса «Сепаратист» – крупнокалиберной винтовки с оптическим прицелом, разработанной в провозглашенной Донецкой народной республике.

Опубликованный на YouTube ролик демонстрирует стрельбу из «Сепаратиста» тремя типами снарядов, бронебойными и фугасными, по кирпичной кладке и корпусу легкобронированного транспортера МТ-ЛБ.

Испытывавший комплекс корреспондент отметил слабую отдачу при выстреле.

О винтовке рассказал боец армии ДНР с позывным Бывалый. По его словам, в новом снайперском комплексе использованы ствол и ствольная коробка от зенитной установки ЗУ-23, но вместо автоматики применяется одиночная подача боеприпасов. Кроме того, заметил он, специально сваренная рама снижает отдачу при стрельбе.

О том, что в ДНР создана самая крупнокалиберная снайперская винтовка в мире, получившая название «Сепаратист», сообщалось в феврале. Прицельная дальность снайперского комплекса «Сепаратист» – 3 тыс. метров.