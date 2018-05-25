Маск посетовал на отказ России продать «Украинскую правду»

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил в соцсетях, что Россия якобы запретила ему покупать домен украинского издания «Украинская правда». Правда, позже миллиардер заметил ошибку и исправился.

«Пытался купить http://Pravda.com, но Россия сказала «нет». Оказывается, они его уже используют», – написал Маск в своем Twitter.

При этом бизнесмен опубликовал ссылку на сайт «Украинская правда».

Чуть позже Маск признал свою ошибку, сообщив, что домен на самом деле принадлежит Украине. «Почему-то Россия не потрудилась поправить меня», – удивился он.

Подписчики основателя Space X спросили его, зачем нужна такая сделка. Некоторые решили, что Маск занимается троллингом.

«Что-то нужно сделать, чтобы вознаградить основательную, высококачественную журналистику. Некоторые в медиасфере по-глупому возмущаются, не увидев продукт. Странные», – ответил он.

По его словам, приобретение такого домена «поможет журналистике, а не навредит ей».

Пользователи соцсети также спросили у Маска, связана ли покупка с газетой «Правда», официальным рупором коммунистической партии СССР.

«Конечно! – ответил Маск. – Домен назван в честь самой пагубной пропагандистской машины в истории специально для того, чтобы подчеркнуть то, чего мы хотим избежать. Это называется «сатира», – сказал бизнесмен.

Ранее Маск сообщил, что планирует создать сайт Pravda для оценки достоверности публикаций. По замыслу Маска, на его сайте «общественность сможет выставлять оценки относительно достоверности любой статьи».