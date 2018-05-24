Илон Маск собрался создать сайт Pravda

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24 мая, четверг  |  Последнее обновление — 03:17  |  vz.ru
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целомФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции. Подробности...
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Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон

Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Илон Маск собрался создать сайт Pravda

          24 мая 2018, 02:30

          Текст: Антон Антонов

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          Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что планирует создать сайт Pravda для оценки достоверности публикаций.

          По замыслу Маска, на его сайте «общественность сможет выставлять оценки относительно достоверности любой статьи». Это должно позволить «отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания». Маск считает, что СМИ «будут беспокоиться о рейтинге надежности», передает ТАСС.

          Маск проводит в Twitter опрос об отношении к идее создания такого сайта. Проголосовало около 230 тыс. человек, 80% поддержали идею. Сотрудникам СМИ, которые против создания сайта, Маск предложил «написать статью и сказать читателям голосовать против».

          Bloomberg сообщало, что название Pravda Corp. зарегистрировано в американском штате Делавэр. В документах указано, что это сделали агенты, регистрировавшие ряд других компаний, создание которых предлагал Маск.

          Напомним, на фоне информационной войны, которая стала частью антироссийской кампании стран Запада, широко обсуждается проблема недостоверных новостей (fake news). Так, на Западе российские СМИ объявляются «пропагандой» только потому, что они предлагают альтернативный, не совпадающий с позицией стран Запада взгляд на события в мире. В свою очередь, МИД России открыл на своем сайте рубрику о фейковых новостях.


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