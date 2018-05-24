Илон Маск собрался создать сайт Pravda

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что планирует создать сайт Pravda для оценки достоверности публикаций.

По замыслу Маска, на его сайте «общественность сможет выставлять оценки относительно достоверности любой статьи». Это должно позволить «отслеживать рейтинг надежности любого журналиста, редактора и издания». Маск считает, что СМИ «будут беспокоиться о рейтинге надежности», передает ТАСС.

Маск проводит в Twitter опрос об отношении к идее создания такого сайта. Проголосовало около 230 тыс. человек, 80% поддержали идею. Сотрудникам СМИ, которые против создания сайта, Маск предложил «написать статью и сказать читателям голосовать против».

Bloomberg сообщало, что название Pravda Corp. зарегистрировано в американском штате Делавэр. В документах указано, что это сделали агенты, регистрировавшие ряд других компаний, создание которых предлагал Маск.