МИД пообещал жесткий ответ на «шоу» с российскими СМИ в Британии

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что британские «расследования» в отношении RT являются лишь попыткой ограничить СМИ России из-за публикации неудобных Лондону фактов.

Захарова сообщила, что если закроют RT, то британские СМИ в России работать не будут. Роскомнадзор также предупредил Великобританию о зеркальных мерах и возможном лишении лицензии, передает РИА «Новости».

«Не сомневаемся нисколько, что налицо очередная попытка британского регулятора ограничить деятельность российских средств массовой информации в Великобритании, потому что российские СМИ публикуют неудобные для официального Лондона факты. Я могу подтвердить, что ответ на все это шоу, а это так и есть, будет жестким. Мы об этом уже говорили. Профильные структуры в нашей стране начали пристально изучать содержание материалов британских СМИ, которые представлены в РФ», – сказала представитель МИД.

Захарова также сообщила, что подобные решения не являются выбором Москвы, но Россия готова ответить «в той же стилистике». Она отметила, что Россия никогда не применяла к британским СМИ мер, которые сейчас Лондон применяет к российским.

Напомним, что число расследований британского медиарегулятора Ofcom против телеканала Russia Today увеличилось с семи до десяти.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала новые расследования Лондона.