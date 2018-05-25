Путин оценил внешний вид Юлии Скрипаль

Президент России Владимир Путин прокомментировал дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, усомнившись том, что они пострадали от боевого отравляющего вещества.

Путин заявил, что он не является специалистом по боевым отравляющим веществам, однако отметил, что в случае их применения человек гибнет, передает РИА «Новости». Президент также обратил внимание, что дочь Скрипаля выглядит «вполне прилично».

Ранее Москва назвала два возмутительных факта в деле Скрипалей.

В прошлую пятницу Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, куда он попал 4 марта после, как утверждает британская сторона, отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». Где он и его дочь Юлия, которая раньше пошла на поправку, находятся сейчас, неизвестно.