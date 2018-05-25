Путин сказал, что Россия выберет между деньгами и суверенитетом

Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что Россия нуждается в хороших отношениях с ЕС, США и всем миром.

При этом Путин отметил, что, выбирая между инвестициями и суверенитетом, Россия выбирает независимость, передает ТАСС.

Ранее в пятницу президент назвал одну из причин сдерживания России.