Малайзия прокомментировала выводы следователей по крушению Boeing

Выводы международной следственной группы по крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года будут внимательно изучены, говорится в заявлении малайзийского министерства иностранных дел.

Малайзия заявила, что «высоко ценит» презентацию Международной следственной группы. «Мы внимательно изучим выводы, которые содержатся в этом отчете», – передает РИА «Новости» заявление МИД страны.

В малайзийском внешнеполитическом ведомстве приветствовали «прогресс в расследовании» и подчеркнули приверженность Малайзии установлению ответственных за трагедию.

Напомним, расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. Москва заявила о предвзятости выводов следствия по делу об авиакатастрофе. В Минобороны обратили внимание, что выводы следователей базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва признает результаты следствия только в том случае, если российская сторона будет принимать в нем полноценное участие.