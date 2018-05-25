Депутат пожаловался на «негров» в заголовке казанской газеты

Прокуратура Татарстана начала проверку публикации в газете «Вечерняя Казань», на которую пожаловался депутат Госдумы Александр Сидякин.

Депутату не понравилась заметка «Ну о-очень черные рабочие: в Казани при подготовке к ЧМ используют труд негров», опубликованная в газете 18 мая и посвященная африканским студентам, участвующим в дорожных работах в преддверии чемпионата мира.

Конкретно Сидякину не понравилось слово «негры», передают «Известия».

По словам депутата, материал предназначался казанским читателям, и вызывает сомнение, что они оценили юмор редакции.