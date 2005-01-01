Минобороны: Ни один российский ЗРК не пересекал границу с Украиной

Ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил России никогда не пересекал российско-украинскую границу, сообщили в Минобороны.

«Мы ознакомились с заявлениями, прозвучавшими на сегодняшней пресс-конференции представителей международной следственной группы по расследованию катастрофы 17 июля 2014 года в небе Украины малайзийского Boeing MH-17. Ни одного зенитного ракетного комплекса ВС России российско-украинскую границу никогда не пересекало», – заявили в министерстве.

По мнению представителей Минобороны, Россия представила исчерпывающие доказательства причастности украинских ЗРК «Бук» к авиакатастрофе, передает ТАСС.

«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению в небе Украины пассажирского Boeing из Нидерландов», – подчеркнули в министерстве.

В Минобороны пояснили, что международной следственной группе были переданы все непрерывные первичные данные, полученные с трассового радиолокационного комплекса «Утес-Т», который 17 июля 2014 года работал вблизи поселка Усть-Донецкий. «Приближение каких-либо воздушных объектов к пассажирскому Boeing с восточной стороны, в том числе со стороны населенного пункта Снежное или Первомайское, данным радаром не обнаружено», – рассказали в ведомстве.

Также в Минобороны озабочены использованием следователями только тех изображений из соцсетей, которые были отредактированы.

«Вызывает озабоченность нацеленность голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования», – отметили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что голландские следователи не учли показания очевидцев о пуске ракеты с территории, подконтрольной ВСУ.

«И самое главное, хотим обратить внимание, что голландскими следователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам», – указали в министерстве.

Ранее в четверг в ДНР опровергли наличие российского «Бука» в Донбассе в день крушения Boeing.

Расследующая обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины международная следственная группа заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил. В Госдуме назвали это сообщение фейком и раскритиковали доводы международной группы следователей.