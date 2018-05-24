При ударе коалиции США по сторонникам Асада погибли 12 иностранных бойцов

При ударе по сирийским армейским позициям в Восточной Сирии погибли по меньшей мере 12 человек, передает Agence France-Presse со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Как сообщается в Twitter Agence France-Presse, ни один из погибших не был гражданином Сирии.

Ранее в четверг сообщалось, что возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, после провокации с якобы использованным 4 апреля химоружием в городе Дума США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.