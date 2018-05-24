Россия определит перечень товаров США, на которые введет ответные пошлины

До 20 июня Россия определит перечень товаров США, на которые введет пошлины в качестве ответной меры, сообщил замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев.

«По товарам идет межведомственная проработка, все будет в соответствии с процедурами ВТО», – приводит его слова РИА «Новости»

«У нас есть ограничение по срокам, до 20 июня наше взаимодействие в ВТО должно завершиться, мы должны определить и нотифицировать наши ответные меры», – сказал он.

В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что возможные ограничения Россией на ввоз товаров из США не затронут сферу здравоохранения.

22 мая Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств.