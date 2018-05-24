Американские компании рассказали о влиянии санкций на бизнес в России

Порядка 84% компаний в США отметили негативное влияние санкций на развитие их бизнеса в России, следует из исследования Американской торговой палаты в России (AmCham Russia).

Доклад был представлен в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Исследование основано на данных опроса, посвященного перспективам прямых инвестиций и двусторонней торговли между Россией и США. В нем приняли участие 72 американских компании из более чем 500 членов AmCham, передает РИА «Новости».

Опрос проводился в апреле 2018 года в партнерстве с компанией EY. Также в исследовании учитывается публичная информация и официальная статистика.

Так, «84% опрошенных компаний ощутили негативное воздействие санкций США на свой бизнес в России», причем «в 2017 году таких компаний было 69%».

35% опрошенных компаний заявили, что санкции ставят американский бизнес в неравные условия с конкурентами из других стран.

Еще 25% респондентов сообщили, что из-за санкций им пришлось заморозить свои проекты. Около 15% компаний рассказали о сложностях с привлечением финансирования, еще 11% – о том, что санкции ограничили ведение бизнеса с ключевыми клиентами в России и привели к сжатию рынка.

Также среди негативных факторов, вызванных санкциями, компании указали нарушение сложившейся цепочки поставок, общее ухудшение делового климата и условий ведения бизнеса в России, а также сложности с поиском соответствий между законами в России и США.

Кроме того, наблюдается рост репутационных рисков ведения бизнеса в России и сложности в привлечении менеджмента из других стран.

При этом около 65% американских компаний считают Россию стратегическим рынком для своего бизнеса, а еще 24% – ключевым.

Порядка 92% респондентов ожидают рост своего бизнеса в России в ближайшие три года. Однако большинство из них (78%) считает, что этот рост будет медленным.

24% опрошенных компаний планируют увеличить численность штатных сотрудников в России.

В то же время 68% не планирует существенных изменений в 2018 году.

В целом, большинство (65%) работающих в России американских компаний поддерживают рабочие места в США. Благодаря этому обеспечивается положительный вклад в экономику обеих стран, отмечается в документе.

Свое производство на территории России имеют 39% опрошенных компаний.

У 39% опрошенных американских компаний есть свое производство на территории России. Большинство из них (71%) планирует увеличить мощность существующих производственных площадок, а не открывать новое производство «с нуля».

Почти треть компаний (31%) планирует полную локализацию на своих российских предприятиях, аналогичное число опрошенных собирается закупать больше продукции у местных поставщиков.

Около 67% компаний с производством на территории России планирует применение (трансфер) новых технологий.

Ранее сообщалось, что новые санкции США сильно ударили по американскому бизнесу.

Напомним, в апреле, США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» (входит в En+ Group) обвалились на 46,9%. По данным Bloomberg, совокупное состояние 25 российских миллиардеров в период с января по апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов.

При этом госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон планирует ввести в отношении России намного больше односторонних санкций, чем введено сейчас.