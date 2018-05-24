Восточный региональный центр управления обороной заработал в Хабаровске

Восточный региональный центр управления обороной России, который осмотрел первый замминистра обороны Руслан Цаликов, начал работу.

Как сообщил врио командующего войсками ВВО Александр Чайко, из центра управляются войска Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

«Восточный региональный центр управления обороной оснащен всеми видами современной техники, которая позволяет управлять соединениями и воинскими частями в реальном времени, также организовать взаимодействие с центральными органами управления и с местными управлениями на территории округа. Для управлений созданы все условия, чтобы осуществлять документооборот с техническими средствами, картографией и передавать эти сообщения на подразделения и воинские части, которые выполняют боевые задачи», – передает РИА «Новости» слова Чайко.

Он отметил, что данные пункты управления являются самыми современными в вооруженных силах.

Напомним, в среду первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов проверил ход строительства зоны боевого дежурства ПВО на Кунашире и заслушал доклад о сроках ввода первоочередных военных социальных объектов в эксплуатацию.