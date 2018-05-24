Жителям Омска дали советы на случай встречи с медведем

В Омской области фиксируются случаи нападения медведей на домашний скот и выходы к населенным пунктам, в связи с чем региональное министерство природных ресурсов призвало жителей соблюдать осторожность и оставаться спокойными при встрече с диким зверем.

«Данный факт объясняется аномально холодной весной, когда в отсутствие растительности медведь вынужден искать животную пищу», – говорится в сообщении на сайте министерства.

В связи с возросшей активностью медведей министерство выпустило специальную памятку, в которой рекомендует гражданам вести себя при встрече с медведем предельно аккуратно и руководствоваться следующими правилами:

Находясь в лесу, ведите себя как можно громче: ШУМИТЕ, ГРОМКО РАЗГОВАРИВАЙТЕ!

Не заходите в высокую траву, на закрытые уютные поляны!

Не подходите близко к останкам животных – это может быть пища для медведя!

Собаки часто вызывают агрессию у медведя. Защитить от зверя может только хорошо подготовленная собака!

При встрече с медведем ни в коем случае нельзя убегать и поворачиваться к нему спиной. Необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громко призывать на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя бурого в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, голосом, выстрелом в воздух!

Не прикармливайте медведей, не оставляйте пищевые отходы - запахи привлекают медведей!

Категорически нельзя подходить к раненному, либо попавшему в самолов медведю!

Увидев медведя в отдалении, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной. Сохраняйте спокойствие!

Отпугивая медведя выстрелами, не стреляйте в него самого! Раненый зверь станет еще агрессивнее!

Никогда не приближайтесь к медвежатам, медведица будет их агрессивно защищать!

Напомним, в апреле в Кудымкарском районе Пермского края на мужчину, который находился на промысле в лесу, напал медведь, 58-летний житель региона смог убежать и был доставлен в больницу.