Пресс-секретаря Навального отправили за решетку на 25 суток

Тверской суд Москвы назначил пресс-секретарю блогера Алексея Навального Кире Ярмыш 25 суток административного ареста за нарушение порядка организации массовой акции в столице 5 мая.

Он признана виновной в «повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия», в связи с чем было назначено наказание в виде 25 суток административного ареста, передает «Интерфакс».

Срок административного наказания исчисляется с 11.00 22 мая.

Сама Ярмыш утверждает, что наказание получила якобы за «два твита от 12 апреля».

Во вторник за аналогичное правонарушение на 30 суток ареста был отправлен ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Руслан Шаведдинов и соратник блогера Сергей Бойко.

Ранее в среду Мосгорсуд оставил без изменений постановление Тверского районного суда о назначении административного ареста блогеру Алексею Навальному на 30 суток за повторную организацию несанкционированного мероприятия в центре Москвы 5 мая.

На несогласованную акцию Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. При этом участники акции устраивали многочисленные провокации, а самого блогера доставляли в отдел полиции.