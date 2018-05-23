Мосгорсуд оставил без изменений решение суда об аресте Навального

Мосгорсуд оставил без изменений постановление Тверского районного суда о назначении административного ареста блогеру Алексею Навальному на 30 суток за повторную организацию несанкционированного мероприятия в центре Москвы 5 мая.

«Постановление Тверского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения», – передает ТАСС решение судьи.

Защита Навального в апелляционных жалобах просила отменить решение Тверского суда и прекратить дело за отсутствием события, состава административного правонарушения и доказательств вины блогера в совершении правонарушения.

Напомним, на минувшей неделе суд назначил 30 суток административного ареста блогеру Алексею Навальному за повторную организацию несанкционированного митинга в центре столицы.

Изначально Навальному должны были назначить наказание 11 мая, однако заседание перенесли на вторник ради вызова в суд свидетелей.

На несогласованную акцию Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. При этом участники акции устраивали многочисленные провокации. Самого блогера доставляли в отдел полиции, но затем отпустили.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД сообщал, что в полицию полетели пластиковые бутылки и даже крупные камни, однако правоохранители аккуратно вытесняли демонстрантов с проезжей части.

Юристы подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников незаконных акций 5 мая действовали строго в рамках законодательства.