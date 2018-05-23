Названо официальное число ВИЧ-инфицированных в России

Академик РАН Вадим Покровский заявил, что каждый 40-й житель России в возрасте от 35 до 39 лет заражен ВИЧ-инфекцией.

«В группе 35-39 лет у нас 2,5% населения уже инфицированы ВИЧ, то есть каждый 40-й человек. Если брать мужчин, то 3,3% процента живут с ВИЧ-инфекцией, то есть каждый 30-й мужчина», – сказал академик, передает ТАСС.

По его словам, в мире от СПИДа умерло 35 млн, в России – 287 тыс. 968 тыс. россиян сейчас живут с диагнозом ВИЧ или СПИД. Он подчеркнул, что при учете незарегистрированных случаев количество заболевших может составлять более 1,3 млн человек.

Покровский отметил, что основной путь передачи инфекции в настоящее время – половой контакт. По мнению эксперта, на профилактические мероприятия выделяется недостаточно средств.



Академик сообщил, что по состоянию на 1 мая в России умерло более 287 тыс. ВИЧ-инфицированных. Отсчет ведется с 1987 года, когда в Петербурге была зарегистрирована первая смерть от ВИЧ/СПИД.



«В 2017 году – мы думаем, что Росстат, видимо, в конце месяца опубликует [информацию] – больше 20 тысяч умерло», – добавил он, передает РИА «Новости».



По его словам, лишь три четверти зарегистрированных инфицированных в России обратились за медицинской помощью.



Третье воскресенье мая посвящено Дню памяти умерших от СПИДа.

В декабре сообщалось, что в России резко выросло число связанных с ВИЧ заболеваний. Ранее в Федеральном центре по профилактике и борьбе со СПИДом назвали основной способ заражения ВИЧ в России.

Директор программ AHF в России Наталия Миронова рассказывала газете ВЗГЛЯД, как отечественные медики борются с эпидемией ВИЧ.