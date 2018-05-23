Напавшего на 12-летнюю девочку педофила задержали сантехники

Сантехники задержали жителя города Балаково Саратовской области, подозреваемого в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в лифте многоквартирного дома.

Сантехники задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 12-летней девочкой в лифте многоквартирного дома, сообщило областное управление СК России.

«По данным следствия, 22 мая в дневное время мужчина проследовал в подъезд дома, расположенного в городе Балаково, за 12-летней девочкой, и в лифте совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – сообщает источник.

Однако злоумышленника удалось задержать на месте преступления благодаря работавшим в это время в подъезде дома сантехникам.

Подозреваемый дал признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее жителя Московской области Олега Косарева приговорили к 20 годам лишения свободы за серию изнасилований в лифтах многоквартирных домов.