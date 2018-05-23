Представлен рейтинг самых сильных школ России

Агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших по конкурентоспособности выпускников российских школ.

Четверку лидеров рейтинга, как и в прошлом году, составили школа-интернат им. А.Н. Колмогорова МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва), лицей «Вторая школа» (Москва), лицей научно-инженерного профиля города Королева (Подмосковье) и президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург), чьи выпускники успешнее всего поступают в самые престижные российские вузы, пишут «Известия».

При этом лицей при Томском политехническом университете опустился с пятого места на девятое, а математическая школа № 179 (Москва) переместилась с шестого на седьмое место.

В десятку в этом году вошли физико-математический лицей № 31 Челябинска, московская гимназия на юго-западе № 1543, физтех-лицей им. П.Л. Капицы в городе Долгопрудном Московской области и 57-я школа Москвы.

Рейтинг конкурентоспособности выстраивает иерархию школ по доле выпускников, поступивших в лучшие вузы. Среди заведений из топ-100 в среднем она составила 65%. А в топ-20 рейтинга этот показатель держится на уровне 83%.

Московских учебных заведений в рейтинге 43. В общей сложности в списке представлено 22 субъекта России, в том числе Московская область (10 школ), Санкт-Петербург (семь школ), Новосибирская область (шесть), Свердловская область и Республика Татарстан (по пять).

В рамках исследования агентство обработало данные о 125 тыс. выпускников 15 тыс. школ. Информацию о студентах предоставили 29 вузов из топ-30 рейтинга RAEX по высшим учебным заведениям.

Напомним, ранее ученый рассказал, почему российские школьники выигрывают международные олимпиады.