Новый аэропорт в Саратовской области получил фамилию

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении новому международному аэропорту в Саратовской области наименования Гагарин.

«Подписанным распоряжением новому аэропорту присвоено наименование Гагарин в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина, многие факты биографии которого связаны с Саратовом и Саратовской областью», – передает ТАСС текст пояснительной записки к документу.

Там указано, что инициатива присвоения аэропорту имени Юрия Гагарина исходит от правительства области и поддержана большинством местных жителей.

Первый советский космонавт учился в Саратовском индустриальном техникуме и одновременно с учебой занимался в Саратовском областном аэроклубе (1954-1955 гг.), а после исторического полета в космос 12 апреля 1961 года приземлился на колхозном поле вблизи деревни Смеловка Саратовской области.



Напомним, газета ВЗГЛЯД в ноябре 2017 года писала, что новый аэропорт в Саратовской области получит имя Юрия Гагарина, поскольку первый космонавт приземлился неподалеку от Энгельса – города-спутника Саратова.