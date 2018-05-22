В Сети опубликован «человеческий спор» канадских рысей

Жители Канады Эдвард Траст и Николь Льюис выложили в Сети видеоролик, на котором две рыси из Онтарио делят территорию в лесу и кричат почти как люди.

Ролик получил в интернете большую популярность, только на странице Льюис в Facebook – десятки тысяч просмотров.

Некоторым пользователям крики животных напомнили спор разгоряченный людей.

По мнению специалистов, звери выясняли отношения в споре за территорию.