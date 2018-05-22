Объемы перевозок через Керченский паром упали в сотни раз

Перевозки легковых автомобилей и автобусов через Керченскую паромную переправу сократились в сотни раз после открытия Крымского моста.

За сутки 21 мая услугами паромов воспользовались водители восьми легковых автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативную информацию керченской паромной переправы. 20 мая паромы приняли 16 авто, 19 мая – 14 авто, 18 мая – девять авто, 17 мая – 11 авто. За пять суток по паромной переправе перевезли четыре автобуса.

Вместе с тем, 14 мая паромами было перевезено 2067 легковых автомобилей и 114 автобусов, а 15 мая – 1660 автомобилей и 118 автобусов.

Паромная переправа остается средством доставки на полуостров и обратно грузовых автомобилей, а также железнодорожного транспорта. Глава Крыма Сергей Аксенов, заявлял, что переправа продолжит работу, при этом ожидается постепенное сокращение персонала.

Стоимость перевозки легкового авто длиной не более 5,3 метра на пароме составляет 1,7 тыс. рублей, взрослого пассажира – 150 рублей, автобуса – от трех до пяти тыс. рублей.

В первые 12 часов с момента открытия Крымского моста транспортный поток между Крымом и Краснодарским краем побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы.

15 мая российский президент Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. За первый час работы по Крымскому мосту в среду проехали более тысячи машин и мотоциклов.